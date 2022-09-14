Липчанин 460 часов будет мести улицы за хищение крышек люков

Липчанин украл крышки люков на сумму около 50 тысяч Фото: Мария КАСЕНКОВА

Липчанина признали виновным в хищении крышек люков. В феврале этого года мужчина вместе с подельником украл на 23 тысячи 3 крышки, которые находились в эксплуатации «РВК-Липецк». Региональный оператор сообщил об этом в полицию. Преступление раскрыли по горячим следам и завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В ходе расследования выяснили, что злоумышленник украл еще 8 крышек на 24 тысячи рублей. В июне дело передали в суд. Виновник признал вину и возместил ущерб. Преступнику назначили 460 часов обязательных работ.

Открытый люк несет угрозу жизни и здоровью людей. Специалисты водоканала реагируют на все сообщения об отсутствии крышек на колодцах. Бригада приезжает на место, ограждает его и проводит восстановительные работы.