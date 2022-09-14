В Липецкой области на «Мицубиси» упал фонарный столб

13 сентября в селе Никольское Липецкой области водитель «Мицубиси» съехал в кювет и врезался в фонарный столб. Молодой человек не справился с управлением. От удара столб не выдержал и упал на автомобиль. 24-летний водитель был с травмами доставлен в больницу. По предварительным данным, причиной аварии стало несоответствие скорости конкретным условиям движения.

Также 13 сентября на трассе Грязи – Плеханово – Сселки столкнулись ВАЗ-2107 и «Тойота». ВАЗом управлял 25-летний мужчина. В результате аварии, водитель иномарки – женщина 42 лет и ее 11-летняя дочь получили травмы. Девочка была доставлена в больницу. По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, предполагаемой причиной аварии стало нарушение правил ПДД во время обгона.