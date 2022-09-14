В Липецкой области торговца-нелегала задержали за попытку дать взятку полицейскому

Следователи возбудили уголовное дело. Фото: Анастасия ЛИСОВА

21 июня 2022 года в Липецкой области в селе Измалково полицейский задержал уроженца Республики Молдова. Мужчина нелегально продавал постельное белье. Чтобы избежать административной ответственности по статье 14.1 КоАП РФ, торговец попытался дать полицейскому взятку. Он положил в свой паспорт 2500 рублей и отдал капитану полиции.

Несмотря на предупреждения об уголовной ответственности, молдованин настаивал на взятке. Страж порядка от денег отказался и сообщил в следственные органы.

По данным пресс-службы следственного комитета Липецкой области, в результате, на предпринимателя завели уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на дачу взятки лично в размере, не превышающем десяти тысяч рублей».