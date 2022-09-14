В Липецкой Есенинке появилась станция самостоятельной книговыдачи, видеостена, освещение для слабовидящих

Липецкая Есенинка станет модельной библиотекой Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Липецкая Есенинка в ближайшее время станет модельной библиотекой, то есть современной, оснащенной передовыми технологиями. Вскоре можно будет получить и сдать книги без библиотекаря, попутешествовать в виртуальной реальности, изучить новейшие книги по саморазвитию.

Так, уже смонтировали мобильные полки внушительных размеров, которые передвигаются легким движением руки, скользя по рельсам. Там разместили литературу, которую читают меньше всего. На входе стоит система хранения, где можно не только оставить вещи, но и зарядить телефон. Если пройти дальше, гости увидят станцию самостоятельной книговыдачи.

Как сообщили в мэрии, в залах установили специальную систему «Комфорт». Благодаря ей слабовидящие смогут почитать без напряжения. Также на втором этаже в холле есть видеостена. Четыре монитора визуально дополняют выступление рассказчика.