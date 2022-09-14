За полгода жители Липецкого региона потратили с карт 160 млрд рублей

Липчанам банки выдали более 2,2 млн карт Фото: Мария КАСЕНКОВА

Липчане 98 млн раз оплатили товары, услуги и сняли наличные на общую сумму почти 160 млрд рублей с января по июнь этого года. Это на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. За полгода жители региона получили более 2,2 млн банковских карт. Из них 1,6 млн карт активно использовали. Средний чек за покупки выходил около 680 рублей.

Как сообщили в пресс-службе липецкого банка России, в регионе около 1,4 тысяч банкоматов и платежных терминалов и 27 тысяч электронных терминалов. Средняя сумма снятия денег составила свыше 10 тысяч рублей.

Липчане могут оплачивать покупки с помощью QR-кода через Систему быстрых платежей. Необходимо только скачать банковское приложение на телефон со встроенной камерой. Так удобно платить в торговых точках, где нет терминала, например, на ярмарках и в парках.