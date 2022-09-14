В Липецке стартует сезон катания на коньках

Интересующую информацию можно уточнить по телефонам: 28-86-77 «Ледовый», 28-85-66 «Звездный». Фото: Анастасия ЛИСОВА

В эти выходные, 17 и 18 сентября, в Липецке состоится открытие сезона катания на коньках. Каток заработает сразу в двух дворцах спорта областного центра. С 17:00 до 17:45, желающие смогут посетить площадку в «Ледовом». В спортивном комплексе «Звездный» сеанс пройдет с 20:00 до 20:45.

Стоимость входного билета для посетителей со своими коньками – 250 рублей. Для гостей, у которых коньков нет, будет работать прокат. Воспользоваться им можно оставив залог за аренду в размере 2 000 рублей или мобильный телефон, часы и другое личное имущество. Стоимость билета с прокатом – 300 рублей.

По данным пресс-службы администрации Липецка, касса откроется за час до начала сеанса.

Интересующую информацию можно уточнить по телефонам: 28-86-77 «Ледовый», 28-85-66 «Звездный».