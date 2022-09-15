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Происшествия15 сентября 2022 6:29

С помощью детской коляски липчанка воровала товары из магазина

Сумма ущерба составила 16 000 рублей
Анастасия ЛИСОВА
В основном она крала продукты питания, детскую одежду и бытовую химию.

В основном она крала продукты питания, детскую одежду и бытовую химию.

Фото: Анастасия ЛИСОВА

С июля по август в липецком гипермаркете неизвестный украл различные товары на сумму 16000 рублей. По камерам наблюдения, находившимся в торговом зале, полицейские нашли подозреваемую. Ей оказалась безработная 26-летняя жительница областного центра.

Она призналась в том, что пять раз воровала товары из магазина. В основном она крала продукты питания, детскую одежду и бытовую химию. Ворованные вещи она складывала в корзину детской коляски. Несколько товаров оплачивала на кассе, что бы спокойно уйти из магазина.

Как сообщают в пресс-службе УМВД по Липецкой области, подозреваемую отпустили по подписке о невыезде. На женщину завели уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальная мера наказания – лишение свободы на срок до двух лет