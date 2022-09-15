В Липецке жители домов на улице Коммунальной останутся без холодной воды

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: *175, 236-175. Фото: Анастасия ЛИСОВА

15 сентября в Липецке недалеко от дома № 3 на улице Коммунальная, будут проходить ремонтные работы на водоводе. Поэтому, с 10:00 до окончания ремонта холодную воду отключат по адресам: улица Коммунальная, дом № 3, № 4, № 5.

Машина с питьевой водой приедет к дому по улице Коммунальной, 3.

РВК-Липецк приносит извинения за неудобства и предупреждает, что после того, как ремонтные работы окончатся, временно из кранов может пойти мутная вода.

По всем вопросам и за дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: *175, 236-175.