Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Липецк
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 8:35

В Липецке жители домов на улице Коммунальной останутся без холодной воды

Питьевая воду дадут сразу после окончания ремонтных работ
Анастасия ЛИСОВА
За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: *175, 236-175.

За дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: *175, 236-175.

Фото: Анастасия ЛИСОВА

15 сентября в Липецке недалеко от дома № 3 на улице Коммунальная, будут проходить ремонтные работы на водоводе. Поэтому, с 10:00 до окончания ремонта холодную воду отключат по адресам: улица Коммунальная, дом № 3, № 4, № 5.

Машина с питьевой водой приедет к дому по улице Коммунальной, 3.

РВК-Липецк приносит извинения за неудобства и предупреждает, что после того, как ремонтные работы окончатся, временно из кранов может пойти мутная вода.

По всем вопросам и за дополнительной информацией можно обратиться по телефонам: *175, 236-175.