В Липецке стартует строительство нового жилого комплекса

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Начало стройки современного комплекса, который станет продолжением уже полюбившегося многим липчанам микрорайона "Европейский", анонсировал Липецкий кластер ГК ОДСК.

Уже известно, что будет представлять из себя новый жилой комплекс. Здесь появится 14 домов со своим характером и уникальным дизайном. Примечательно, что технологии строительства будут разными: у жителей появится возможность приобрести квартиры как в ширококорпусных, так и в монолитных домах. Собственный стиль отразится и в палитре новостроек. Квартиры в ЖК будут представлены под разные запросы покупателей. Это большой выбор просторных однушек, двушек и трешек: минимальная площадь однокомнатной квартиры стартует от от 37,9 квадратов.

Пристальное внимание застройщик уделит комфорту и безопасности будущих жильцов не только в их квартирах, но и за пределами. В ЖК будет реализована концепция "двор без машин". Огороженная территория, видеонаблюдение, умные домофоны, словом, все для спокойствия людей. Особое внимание уделено безопасности детей. Здесь планируется внедрение "детского маршрута в школу", который позволит ребенку безопасно добраться до учебного учреждения из любого дома нового ЖК.

В комплексе предусматривается всесезонное озеленение, которое порадует жителей и гостей в любое время года. Кстати, продажи начнутся уже в будущем месяце.

- Старт продаж первого ширококорпусного дома запланирован на октябрь. — Важный момент для тех, кто не привык ждать и хочет, получив ключи, въехать уже в свои квадратные метры. Все квартиры будут уже с готовой отделкой, которая входит в стоимость квартиры, - рассказал Владимир Дятчин, заместитель директора ООО «Специализированный застройщик «ОДСК-Липецк».

Липецкий кластер ОДСК уже знаком многим жителям региона. В первую очередь тем, что именно группа компаний всего за два с половиной года завершила строительство брошенных многоэтажек. Благодаря успешному сотрудничеству власти и бизнеса 1381 дольщик наконец, получил ключи от квартир в семи долгостроях. А вместе с ключами - и возможность вернуть веру в строительство.

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