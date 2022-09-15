53-летняя женщина и мужчина 60 лет пропали в Липецке

Ориентировка волонтеров. Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке пропала 53-летняя женщина. Ольга Усачева (Василина) пропала 13 сентября. С тех пор о ее местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 164, нормального телосложения, светло-русые короткие волосы, серо-голубые глаза.

Женщина была одета в темно-синюю куртку, темные брюки и черные полусапожки.

Ориентировка волонтеров.

Также 13 сентября в Липецке пропал 60-летний Анохин Валерий Владимирович. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт" около 23.50 ушёл из дома и не вернулся.

Приметы: рост 185, худощавого телосложения, тёмные с проседью волосы, карие глаза.

Был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, темно-коричневую толстовку, синие джинсы и туфли.

Просьба ко всем, кто видел этих людей или знает, где они могут находиться, либо обладает любой ценной для поиска информацией, сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112".