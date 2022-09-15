15 и 16 сентября в Липецке пройдет ярмарка

Фото: администрация Липецкой области.

15 и 16 сентября в Липецке пройдет универсальная ярмарка. На ней жители областного центра смогут купить фермерскую продукцию от местных производителей. Липчанам в широком ассортименте предложат мясную, рыбную и молочную продукцию. Также на ярмарке будут продаваться сезонные овощи и фрукты, мед, чай, различные специи.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, торговые ряды расположатся рядом с торговым центом «Торнадо» по улице Космонавтов, 110. Два дня ярмарка будет работать с 8:00 до 15:00 часов.