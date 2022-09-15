В Липецкой области за неделю огурцы выросли в цене на 9%, а свекла на 3%

Огурцы стоят 56 рублей за килограмм. Фото: Анастасия ЛИСОВА

Липецкстат поделился изменением цен на продукты в Липецкой области за неделю. На 12 сентября на 3% снизилась цена на сосиски и сардельки. На прошлой неделе они стоили в среднем 371 рубль за килограмм, на этой 363 рубля. Стоимость поваренной соли снизилась на 2,33% и составляет 13 рублей. Пшено подешевело на 3,4%. В среднем оно стоит 44 рубля за килограмм. Дешевле стали некоторые овощи. Так, цена на картофель упала на 5,13% и составляет 20 рублей. Репчатый лук стоит 25 рублей, морковь – 21 рубль.

Огурцы на этой неделе выросли в цене на 9,12%. Их средняя стоимость – 56 рублей за килограмм. Подорожала и свекла. На этой неделе она стоит 21 рубль. На 2,9 % увеличилась цена на сметану. Бананы тоже стали стоить дороже. Их средняя стоимость выросла на 3,63% и составляет 65 рублей.

Цена не изменилась на баранину, маргарин, чай, макароны.