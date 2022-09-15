Липецкий «Металлург» вылетел из Кубка России по футболу

18 сентября в 11-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют дома с домодедовским «Пересветом». Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Вчера, 14 сентября, липецкий «Металлург» принимал на своем поле волгоградский «Ротор» в рамках 1/64 финала Кубка России. На 38-й минуте хозяева повели в счете – отличился Елеев. Но гости, сменившие после перерыва игровую схему, сумели не только выправить ситуацию (Максименко, 55-я), но и добиться успеха в основное время (Сафронов, 90-я). Итог – 2:1 в пользу волгоградского клуба.

Напомним, что во второй лиге в подгруппе 1 группы 3 лидируют курский «Авангард» с брянским «Динамо» - у них по 24 очка. Далее следует московский «Сахалинец» (19). У «Металлурга» и «Рязани» по 15 очков: они делят пятое – шестое места. Теперь 18 сентября в 11-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют дома с домодедовским «Пересветом» (девятое место, девять очков).