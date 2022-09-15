Флаг Липецкой области установили на вершине горы Семёнов-Баши

Фото: администрация Липецкой области.

Флаг Липецкой области и памятный знак установили на вершине горы Семёнов-Баши. Это сделали правнук Петра Петровича Семёнова-Тян-Шанского и научный сотрудник Липецкой области. В честь 195-летия великого путешественника и географа, они совершили восхождение на высоту свыше 3600 метров над уровнем моря.

6 сентября правнук ученого Александр Семёнов-Тян-Шанский и научный сотрудник музея-усадьбы, биограф Александр Богданов начали свое путешествие. Стартовали они в посёлке Домбай. Первые несколько дней ушли на акклиматизацию и подготовку всего необходимого. Восхождение к вершине длилось два дня. Путешественники ночевали в горах. Им оказывал помощь опытный инструктор Роман Губанов. Уже 13 сентября мужчины были на вершине, на высоте 3602 метра. Там они установили памятную табличку о том, что в 1904 году основатель альпинистского движения России Александр фон Мекк назвал эту гору в честь П.П. Семёнова-Тян-Шанского. Это единственная в России гора, названная в честь ученого.

Как сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области, поход организовали музей-усадьба П.П. Семёнова-Тян-Шанского и Семёновское благотворительное общество.