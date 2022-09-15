Липчанина приговорила к шести месяцам исправительных работ за неуплату алиментов

4,5 месяца мужчина не помогал своим детям. Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецкой области мужчина не выплачивал алименты своим сыновьям 11 и 12 лет. Его привлекли к административной ответственности, однако своего поведения он не изменил. Работу не нашел, и 4,5 месяца не давал своим детям денег.

Несмотря на это, дознаватель Липецкого районного отдела судебных приставов УФССП по Липецкой области уголовное дело возбуждать отказывался. Прокуратур района не согласился с этим решением и добился возбуждения уголовного дела по части 1 статьи 157 УК «Неуплата средств на содержание детей».

Алиментщику вынесен обвинительный приговор. Ему назначили шесть месяцев исправительных работ. 10% от его зарплаты удержат в пользу государства.