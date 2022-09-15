Более 200 спортсменов примут участие в липецкой Параспартакиаде

15 сентября в Липецке пройдет традиционная Параспартакиада детей и молодежи. На стадионе «Янтарь» соберутся более 200 участников из всей Липецкой области. Все участники соревнований – дети и молодые люди с ограниченными возможностями здоровья.

Организаторы подготовили для спортсменов различные виды состязаний. Из них бег 60 метров, гонки на колясках, дартс, гребля на тренажерах «Концепт».

Победители спортивных состязаний получат дипломы, медали и кубки. Всего 25 комплектов наград будут разыграны среди участников. Все спортсмены получат памятные подарки.

Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, Параспартакиада проводится в Липецкой области уже более десяти лет. В ней принимают участие люди с ограниченными возможностями здоровья от 11 до 18 лет. Участие в таких соревнованиях для них очень важно, ведь оно дает им возможность приобщиться к активной жизни.