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Общество15 сентября 2022 13:21

В Липецке сократят количество рейсов дачных автобусов

Причинами послужило сокращение светового дня и похолодание
Анастасия ЛИСОВА
Количество автобусов сократят на сезонных маршрутах №118, №132, №135, №161.

Количество автобусов сократят на сезонных маршрутах №118, №132, №135, №161.

Фото: Анастасия ЛИСОВА

С 26 сентября в Липецке сократят общее количество рейсов до садоводческих товариществ. Как сообщили в пресс-службе управления дорог и транспорта Липецкой области, это произойдет из-за того, что световой день стал короче. Второй причиной стало резкое похолодание. Количество автобусов сократят на сезонных маршрутах №118, №132, №135, №161.

Желающие могут ознакомиться с новым расписанием данного общественного транспорта на официальном сайте ведомства.

Напомним, недавно в Липецке изменилось расписание автобусов №40 «Ж/д вокзал – поселок Матырский» и №40А. С 5 сентября автобус №40А отправляется от остановки «Ж/д вокзал» а в 16:50.