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Общество15 сентября 2022 13:42

В липецкой школе открыли мемориал в память о погибшем на Украине герое

Мужчина погиб в возрасте 32 лет
Мария КАСЕНКОВА
В Липецке в память о погибшем на спецоперации в Украине герое открыли мемориал

В Липецке в память о погибшем на спецоперации в Украине герое открыли мемориал

Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В липецкой школе №33 в этот четверг, 15 сентября, открыли мемориальную доску в память о погибшем на Украине выпускнике Алексее Деревянко. К мемориалу возложили цветы. Все собравшиеся почтили память героя минутой молчания.

Как сообщили в мэрии, мужчины не стало в возрасте 32 лет. Не дожил 11 дней до Дня рождения. Он родился в Добровском районе. Закончил машиностроительный колледж, ЛГТУ и институт МВД РФ в Воронеже. С 2013 года работал в правоохранительных органах, с 2019 года – в управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по области. Был почетным донором. Погиб 6 мая 2022 года во время спецоперации на Украине. Героя наградили Орденом Мужества посмертно. У Алексея остались жена и маленькая дочь.