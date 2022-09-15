На 8 улицах Липецка не будет воды 16 сентября

На некоторых улицах в Липецке отключат воду 16 сентября Фото: Мария КАСЕНКОВА

На некоторых улицах Липецка отключат холодную воду в пятницу, 16 сентября. Краны пересохнут с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ. Ресурса не будет на Промышленной, 2-4, вл.7; Гайдара, 2, 2б, 2б/2, 2б-лит.4, 3, 5, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; Амурской, 1, 2, 4, 5, 5а; Луначарского, 3, 4, 5; Нахимова, 1, 2, 2б, 4-8, 8а, 10, 14; Цеткин, 10, вл.33, 1ст.1, 1а; в частном секторе по улицам Ушакова и Луначарского. Воду подвезут к Гайдара, 19.

Как сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк», после окончания работ вода может течь мутная. Задать вопросы и получить дополнительную информацию липчане могут по телефонам: *175, 236-175.

Напомним, в Липецке злоумышленник похитил с люков 11 крышек на сумму около 50 тысяч. Преступника признали виновным и завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчина сознался и возместил ущерб. Ему назначили 460 часов обязательных работ.