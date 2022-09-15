Пожилых липчан зовут на бесплатные занятия по скандинавской ходьбе

Для липчан проведут бесплатные занятия спортом Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Для липчан серебряного возраста проводят занятия по скандинавской ходьбе. Это реализуется в рамках проекта "Липецк в спорте". Тренировки будут каждую неделю на трех площадках – в СК "Сокол", МАУ "Спортивный город", ФОК "Пламя". Сначала инструкторы проведут разминку, раздадут специальные палки, а после обучат технике ходьбы. Они будут сопровождать группу на всем маршруте.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, проект включает в себя также плавание, силовую атлетику, гимнастику, йогу, футбол, фитнес, настольный теннис, пионербол, волейбол, бадминтон, аквааэробику. Липчан зовут дать старт проекту 17 сентября в 12:00. Мероприятие проведут на стадионе спортивного комплекса "Сокол".