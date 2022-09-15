МХК «Липецк» в овертайме уступил тамбовской «Державе»

По разу тамбовчан огорчили Артур Коростилев, Алексей Трухачев, Артем Бякин и Антон Кобзев. Фото со страницы ХК "Держава" в VK.

После двух поражений в Нововоронеже от «Протона» с одинаковым счетом 0:2 МХК «Липецк» отправился в Тамбов за победой. Но прервать серию неудач во встрече с «Державой» наши парни не смогли, хотя в основное время не проиграли. По разу тамбовчан огорчили Артур Коростилев, Алексей Трухачев, Артем Бякин и Антон Кобзев. В овертайме успешнее сыграли хозяева, добившись победы 5:4.

Напомним, что первые матчи в новом розыгрыше НМХЛ липчане проведут 24 – 25 сентября в Новочебоксарске с местным «Соколом».

Как сообщалось ранее, липецкий «Металлург» вылетел из Кубка России по футболу, уступив на своем поле волгоградскому «Ротору» (1:2). Теперь 18 сентября в 11-м туре второй лиги подопечные Сергея Первушина сыграют дома с домодедовским «Пересветом».