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Спорт15 сентября 2022 17:29

МХК «Липецк» в овертайме уступил тамбовской «Державе»

До старта сезона осталось девять дней
Алексей СЕРГУНИН
По разу тамбовчан огорчили Артур Коростилев, Алексей Трухачев, Артем Бякин и Антон Кобзев. Фото со страницы ХК "Держава" в VK.

По разу тамбовчан огорчили Артур Коростилев, Алексей Трухачев, Артем Бякин и Антон Кобзев. Фото со страницы ХК "Держава" в VK.

После двух поражений в Нововоронеже от «Протона» с одинаковым счетом 0:2 МХК «Липецк» отправился в Тамбов за победой. Но прервать серию неудач во встрече с «Державой» наши парни не смогли, хотя в основное время не проиграли. По разу тамбовчан огорчили Артур Коростилев, Алексей Трухачев, Артем Бякин и Антон Кобзев. В овертайме успешнее сыграли хозяева, добившись победы 5:4.

Напомним, что первые матчи в новом розыгрыше НМХЛ липчане проведут 24 – 25 сентября в Новочебоксарске с местным «Соколом».

Как сообщалось ранее, липецкий «Металлург» вылетел из Кубка России по футболу, уступив на своем поле волгоградскому «Ротору» (1:2). Теперь 18 сентября в 11-м туре второй лиги подопечные Сергея Первушина сыграют дома с домодедовским «Пересветом».