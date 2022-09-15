В Липецке нашли живым пропавшего 60-летнего мужчину в синей куртке

Пропавшего липчанина 60 лет нашли живым Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Пропавшего в Липецке 60-летнего мужчину нашли живым. Анохина Валерия Владимировича искали с 13 сентября, когда он ушел из дома около 23:50 и не вернулся. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», поиски липчанина завершились.

Продолжаются поиски 53-летней женщины Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Напомним, что все еще ищут 53-летнюю женщину, которая также пропала 13 сентября. С тех пор о местонахождении Усачевой Ольги никто не знает. Липчанка нормального телосложения, с короткими светло-русыми волосами, серо-голубыми глазами, ростом 164 см. Последний раз ее видели в темно-синей куртке, темных брюках и черных полусапожках.

Если вам известна какая-то информация о пропавших, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112".