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Общество15 сентября 2022 18:52

В Липецке нашли живым пропавшего 60-летнего мужчину в синей куртке

Все еще ищут женщину 53 лет в полусапожках
Мария КАСЕНКОВА
Пропавшего липчанина 60 лет нашли живым

Пропавшего липчанина 60 лет нашли живым

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Пропавшего в Липецке 60-летнего мужчину нашли живым. Анохина Валерия Владимировича искали с 13 сентября, когда он ушел из дома около 23:50 и не вернулся. Как сообщили в ЛООО «Поиск пропавших детей», поиски липчанина завершились.

Продолжаются поиски 53-летней женщины

Продолжаются поиски 53-летней женщины

Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Напомним, что все еще ищут 53-летнюю женщину, которая также пропала 13 сентября. С тех пор о местонахождении Усачевой Ольги никто не знает. Липчанка нормального телосложения, с короткими светло-русыми волосами, серо-голубыми глазами, ростом 164 см. Последний раз ее видели в темно-синей куртке, темных брюках и черных полусапожках.

Если вам известна какая-то информация о пропавших, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112".