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Происшествия16 сентября 2022 7:37

Жительница Липецкой области оклеветала соседку ради спасения сына

В отношении женщины возбудили уголовное дело
Анастасия ЛИСОВА

27 августа жительница Добринского района обратилась в полицию. 38-летняя женщина рассказала, что односельчанка оклеветала ее несовершеннолетнего сына. Якобы он угнал машину ВАЗ-21074 и повредил ее. По словам женщины, хозяйка автомобиля после употребления алкоголя сама могла разрешить ему покататься.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отделении полиции находилось уголовное дело, которое завели на подростка по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Оперативник изучил доказательства по этому делу и сделал вывод, что подросток причастен к угону. За попытку ввести следствие в заблуждение на женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ.