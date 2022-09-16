Жительница Липецкой области оклеветала соседку ради спасения сына

27 августа жительница Добринского района обратилась в полицию. 38-летняя женщина рассказала, что односельчанка оклеветала ее несовершеннолетнего сына. Якобы он угнал машину ВАЗ-21074 и повредил ее. По словам женщины, хозяйка автомобиля после употребления алкоголя сама могла разрешить ему покататься.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в отделении полиции находилось уголовное дело, которое завели на подростка по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

Оперативник изучил доказательства по этому делу и сделал вывод, что подросток причастен к угону. За попытку ввести следствие в заблуждение на женщину завели уголовное дело по части 1 статьи 306 УК РФ.