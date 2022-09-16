В Липецке 59-летний мужчина украл мусорный контейнер

Бак стоит 11300 рублей. Фото: Анастасия ЛИСОВА

12 сентября в Липецке у дома по улице Краснознаменной украли пластиковый мусорный контейнер. Он принадлежит управляющей компании и стоит 11300 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, полицейские нашли вора. Им оказался 59-летний безработный житель областного центра. Его уже судили за кражу. По словам мужчины, он украл мусорный бак для хозяйственных нужд.

Контейнер у подозреваемого изъяли и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Максимальный срок наказания по этой статье – 2 года лишения свободы.

За прошедшие сутки правоохранители раскрыли 12 краж.