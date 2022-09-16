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Общество16 сентября 2022 10:53

В Липецке изменится расписание автобусов №346

С 19 сентября транспорт будет работать по новому графику
Анастасия ЛИСОВА
По многочисленным обращениям граждан добавятся рейсы в вечернее время.

По многочисленным обращениям граждан добавятся рейсы в вечернее время.

Фото: Анастасия ЛИСОВА

С понедельника, 19 сентября, в Липецке изменится расписание автобусов № 346 «30 микрорайон – ул. Доменщиков». Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, департамент и перевозчик совместно решили, что будет скорректировано время отправления автобусов с начальных и конечных пунктов. Кроме того, по многочисленным обращениям граждан добавятся рейсы в вечернее время.

Всю информацию об изменившемся расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также расписание доступно на официальном сайте департамента транспорта.

Напомним, что с 26 сентября в областном центре сократятся рейсы дачных автобусов.