По многочисленным обращениям граждан добавятся рейсы в вечернее время. Фото: Анастасия ЛИСОВА

С понедельника, 19 сентября, в Липецке изменится расписание автобусов № 346 «30 микрорайон – ул. Доменщиков». Как сообщили в пресс-службе мэрии Липецка, департамент и перевозчик совместно решили, что будет скорректировано время отправления автобусов с начальных и конечных пунктов. Кроме того, по многочисленным обращениям граждан добавятся рейсы в вечернее время.

Всю информацию об изменившемся расписании движения городского пассажирского транспорта можно получить в центральной диспетчерской службе города по телефону 31-00-82. Также расписание доступно на официальном сайте департамента транспорта.

Напомним, что с 26 сентября в областном центре сократятся рейсы дачных автобусов.