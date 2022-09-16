Мнение: какие онлайн-сервисы интересны автомобилистам?

Среди наиболее полезных дистанционных сервисов россияне называют покупку, онлайн-подбор и оценку машины.

По результатам опроса аналитиков «Открытие Авто», большинству российских водителей интересны автомаркетплейсы в случае получения на подобных площадках полного спектра дистанционных услуг, связанных с эксплуатацией и обслуживанием автомобиля.

В пятерке наиболее популярных опрошенные назвали покупку (72%), онлайн-подбор (43%) и оценку (43%) автомобиля, автострахование (40%) и продажу машины (36%).

В топ-10 также вошли услуги трейд-ин (33%), кредитования (32%), рассрочки (30%), выездного тест-драйва и бронирования автомобиля у дилера. Продажа машины при этом оказалась наиболее актуальной услугой для мужчин (75%). Женщины, в свою очередь, чаще отмечали онлайн-подбор (45%) и оценку авто (46%), сообщают аналитики блока автобизнеса банка «Открытие».

Интересно, что молодежь чаще отмечала дистанционные и сопутствующие выбору автомобиля сервисы, а водители в возрасте 46-55 лет - услуги, связанные с владением авто. Представители же поколения 55+ интересовались гарантированными опциями - к примеру, бронированием автомобиля у дилера или покупкой услуги помощи на дороге.