В Липецке на выходных тепло сменится ливнями и похолоданиями

На выходных в Липецке тепло сменится дождями Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке в эту субботу, 17 сентября, днем столбики термометра поднимутся до 20 градусов тепла. А ближе к ночи опустятся до +14. По прогнозам синоптиков, погода будет облачной и без осадков. Ветер с запада подует со скоростью 4-6 м/с. Атмосферное давление составит 743 мм. рт. ст. День станет на 4 минуты короче и продлится 12 часов 33 минуты. Солнце поднимется над горизонтом в 5:58, а зайдет в 18:32. Ожидаются небольшие геомагнитные бури.

В воскресенье же, 18 сентября, ожидаются ливень и похолодания. Температура будет колебаться от +12 до +17 градусов. В течении всего прольют сильные дожди. Скорость ветра составит 4-12 м/с. Атмосферное давление упадет от 744 до 738 мм. рт. ст. День продлится 12 часов 29 минут. Восход настанет в 6 утра, а закат в 18:30. Полнолуние будет 9 октября.