Рядом с Быхановым садом в Липецке появится новый квартал в рамках реновации

Из аварийных домов людей расселят до конца 2023 года. Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке прошел аукцион на обновление квартала в границах улиц Гагарина, Качалова, Нестерова и переулка Попова. На месте ветхого и аварийного жилья построят новый микрорайон с необходимой инфраструктурой. В планах у застройщика возвести многоквартирные жилые дома, спроектировать детский сад на 150 мест и внутриквартальные инженерные сети. Если со строительной фирмой заключат контракт, им нужно подготовить проект планировки территории. Его собираются реализовать за 10 лет.

В районе, где предполагается комплексное развитие территории, находятся 22 дома. Пять из них признаны аварийными. Жителей этих домов переселит застройщик. Как сообщили в пресс-службе администрации Липецка, из аварийных помещений людей расселят до конца 2023 года. Остальные дома в программу переселения не включены. Их собственникам предложат за освобождаемую квартиру равнозначное жилье, денежную компенсацию или помещение большей площадью с зачётом возмещения.

Жители не аварийных домов могут выйти из комплексного развития территории. Для этого они должны провести собрание и закрепить решение не менее чем 1/3 голосов. Сообщить о результатах жители должны до утверждения документации по планировке территории. Застройщик ее должен разработать в течение 90 дней с заключения контракта.