В Липецке завершился сезон, фонтан у «Звездного» пока работает

В Липецке завершили сезон фонтанов, у "Звездного" продолжает работать Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке решили завершить сезон фонтанов из-за холодов. Люди практически перестали гулять около водных комплексов. Их уже отключили и готовят к зиме. Там спустят воду, промоют трубы и очистят систему фильтрации. Фонтан на площади Петра Великого отключили раньше всех. Сейчас его обследует подрядчик, для этого комплекс не только осушили, но и обновили облицовку чаши.

Как сообщили в мэрии, пока продолжает работать фонтан у «Звездного» с 16:00 до 22:00. Посмотреть светомузыкальное шоу липчане могут в пятницу, субботу и воскресенье с 8 и до пол 9 вечера.

В городе всего 14 гидротехнических сооружений. Самые большие – у Театральной и Соборной площадей. В этом сезоне работало только 12 из них. Фонтаны у СК «Пламя» и на площади Константиновой ремонтировали. Последний будет радовать жителей Сокола уже в следующем сезоне.