На выходных не будет холодной воды на 7 улицах Липецка

В Липецке на выходных отключат холодную воду Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке отключат холодную воду на некоторых улицах с 10 утра и до 8 вечера. Ресурс ограничат из-за ремонтных работ. Так, в субботу, 17 сентября, краны пересохнут на Звездной, 2, 3, 4а, 4/1, 4/2, 4/3. Воду подвезут к Звездной, 4/3. Без ресурса останутся жители улицы Папина, 4а, 4б; Юных Натуралистов, ст. 11. Машина с водой подъедет к дому по Папина, 4а. Отключения пройдут и на улице Новая, владение 20. Подвоз организуют туда же.

В воскресенье, 18 сентября, воды не будет на Первомайской, 57, 65, 77, 79, 81, 83, 85; Барашева, 5, 7; Коммунальной, 3. Ее подвезут к дому по Первомайской, 57. В понедельник, 19 сентября, краны пересохнут в частном секторе по улицам Третьякова, Курчатова, Булавина. Подвоз будет по Третьякова, 2. Как сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк», когда работы закончатся, липчане могут заметить мутность воды.