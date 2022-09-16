Липчане завоевали шесть медалей на первенстве России по гребному спорту

Липецкую область на турнире представили спортсмены ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта». Фото из телеграм-канала Спорт48.

Программа соревнований включала в себя лично-командные состязания на дистанции 2000 метров. Липецкую область на турнире представили спортсмены ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта». В активе наших земляков шесть призовых мест.

Виктория Луганская и Ольга Иноземцева завоевали золото в двойке парной. Максим Иванов, Василий Боровков, Иван Кладов, Олег Дудко, Никита Шабунин, Дмитрий Гунькин, Кирилл Чернышев, Павел Бахаев и Евгений Суворов (рулевой) стали лучшими в восьмерке с рулевым.

Серебро в двойке без рулевого выиграли Иван Кладов и Олег Дудко. Вторыми в четверке без рулевого финишировали Максим Иванов, Василий Боровков, Никита Шабунин и Дмитрий Гунькин.

В активе Кирилла Чернышева, Евгения Шарипова, Кирилла Соломонова, Даниила Тельнова и Евгения Суворова (рулевой) бронза в четверке с рулевым. Третьими в двойке без рулевого стали София Ожерельева и София Буданова.