Липецкие спортсмены одержали три победы на всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе

Александр Васильев, Николай Андрюшин и Никита Гунин (слева) завоевали серебро всероссийских соревнований в упражнении ВП-180м. Фото из телеграм-канала Спорт48.

За два первых дня соревнований, которые проходят базе стрелкового комплекса международного уровня «Лисья нора» (Московская область), липецкие спортсмены уже шесть раз поднимались на пьедестал почета.

Победителем финала Кубка России в упражнении МВ-60 (винтовка малокалиберная, 60 выстрелов лёжа, 50 м) стал Александр Васильев. В упражнении ВП-180 (винтовка пневматическая, 3 человека, 30 выстрелов) равных нее нашлось Арине Балашовой, Дарье Киреевой и Веронике Захаровой.

В рамках открытого Кубка страны Мария Бурмистрова стала лучшей в упражнении ПП-60д (пистолет пневматический, 10 м, 60 выстрелов). В упражнении ВП-60 (винтовка пневматическая, 10 метров) бронзу выиграла Арина Балашова. ТОП-3 в упражнении ПП-60 (пистолет пневматический, 10 м, 60 выстрелов) замкнул Егор Трунов.

Александр Васильев, Николай Андрюшин и Никита Гунин завоевали серебро всероссийских соревнований в упражнении ВП-180м (винтовка пневматическая, 3 человека, 30 выстрелов).

Наш регион представляют воспитанники ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по стрелковым видам спорта» и ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва имени А. М. Никулина». Спортсменов подготовили тренеры Наталья Демина, Ольга Сотникова, Анастасия Подкаура и Татьяна Степанищева.