Липецкие гребцы стали призерами международной Владивостокской регаты

Самым зрелищным заездом стали состязания восьмёрок с рулевым на дистанции 800 метров среди мужских команд. Фото из телеграм-канала Спорт48.

Международная Владивостокская регата прошла в рамках официальной спортивной программы Восточного экономического форума. Бухта Новик выбрана местом проведения регаты не случайно. Это естественный 12-километровый гребной канал, защищенный со всех сторон сопками. Участниками регаты стали свыше 70 спортсменов из России, Китая, Белоруссии и Узбекистана.

Самым зрелищным заездом стали состязания восьмёрок с рулевым на дистанции 800 метров среди мужских команд. Первое место заняла сборная команда Узбекистана (02:28.94). Вторыми к финишу пришли белорусы (02:31.81). Россияне стали третьими (02:32.10). В составе нашей команды выступали спортсмены ГБУ ЛО «Спортивная школа олимпийского резерва по водным видам спорта» Иван Чеботарев, Савелий Гулевский, Александр Слюсарь и Артур Владимиров. Их тренирует Виталий Бадулин.