Пропавшего 67-летнего пенсионера ищут в Липецке

В Липецке ищут 67-летнего пенсионера Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Липецке ищут 67-летнего пенсионера. Кобляков Анатолий Николаевич пропал 16 сентября, с того момента о его местонахождении никому неизвестно. Мужчина ростом 173 см, с русыми волосами, худощавого телосложения. Последний раз его видели в темной куртке и сланцах.

В Липецке продолжают искать 53-летнюю женщину в синей куртке Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

Напомним, продолжают активно искать пропавшую 13 сентября 53-летнюю женщину. Сейчас поиски ведутся в районе Силикатных озер. Усачева Ольга Сергеевна ростом 164 см, нормального телосложения, с короткими светло-русыми волосами, серо-голубыми глазами. Была одета в темно-синюю куртку, темные брюки и черные полусапожки.

Если вам известна какая-то информация о пропавших, просьба сообщить об этом по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112".