Более тысячи липчан собрал забег «Кросс нации» 17 сентября

В Липецке прошел забег "Кросс нации" Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Во всех районах Липецкой области в эту субботу, 17 сентября, прошел «Кросс нации». Регион присоединился к Всероссийскому дню бега. Как сообщили в пресс-службе мэрии, мероприятие собрало более тысячи атлетов. Центральное событие провели на Зеленом острове в Липецке. В соответствии с возрастной категорией участника было пять дистанций – 1, 4, 6, 8 и 12 км.

В конце забега всех победителей наградили. За этот день липчане пробежали суммарно 15 тысяч километров. Эта цифра пойдет в зачет Всероссийской акции «Выбираю чистый воздух». Основная цель Всероссийского дня бега – привлечь горожан к здоровому образу жизни и занятиям физкультурой и спортом. Мероприятие провели в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».