19 сентября частный сектор Липецка останется без воды

Фото из архива "КП". Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

19 сентября специалисты ООО «РВК-Липецк» займутся устранением утечки на водоводе Д-100 мм по адресу: ул. Третьякова, 2. Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, из-за работ потребуется временное прекращение подачи воды. Краны пересохнут в домах липчан с 10.00 до окончания ремонта.

Ограничения коснутся жителей частного сектора, а именно, улиц Третьякова, Курчатова, Булавина. Подвоз воды будет организован по адресу: ул. Третьякова, 2.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: *175, 236-175.

Напомним, 18 сентября с 10 утра и до восьми часов вечера воды не будет по адресам: ул. Первомайская, 57, 65, 77, 79, 81, 83, 85; ул. Барашева, 5, 7; ул. Коммунальная, 3.