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Происшествия18 сентября 2022 5:51

Скрывавшегося от следователей мужчину поймали в Липецкой области

Его подозревают в угоне машины и краже телефона
Анна ГРЕБЕНКИНА

Оперативники задержали 46-летнего жителя Елецкого района, который скрывался от органов предварительного следствия. Мужчину подозревают в угоне машины и краже сотового.

7 июля в полицию обратилась 38-летняя липчанка. С территории оптовой базы по проспекту Потапова у нее похитили "Ниву". Правоохранители выяснили, что к угону причастен 46-летний мужчина. Он трудился разнорабочим на этой базе, а машина принадлежала его начальнице. Подозреваемый знал, где хранятся ключи от автомобиля. 7 июля после рабочей смены пьяный мужчина угнал авто. Вдоволь покатавшись по городу, он оставил транспортное средство на улице Газина. Там машину и обнаружили сотрудники полиции.

Как сообщили в региональном УМВД, выяснилось, что ельчанин причастен к еще одному преступлению: краже сотового телефона из палаты больницы, в котором он проходил лечение. Причиненный 33-летнему потерпевшему ущерб составил 10 990 рублей. Похищенное мужчина сдал в ломбард за 5000 рублей, а вырученные деньги потратил.

Правоохранители возбудили уголовные дела по статьям кража и неправомерное завладение транспортным средством. Ельчанину грозит до пяти лет лишения свободы.