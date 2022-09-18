Липецкий ЛКС выиграл с рекордным счетом сезона

После вчерашнего игрового дня ЛКС и КПРФ-2 делят лидерство с семью очками. Фото со страницы МФК ЛКС в VK.

Вчера, 17 сентября, в спорткомплексе «Атлант» ЛКС встречался с клубом «Футбол-Хоккей НН» из нижегородского Городца. Все десять голов в матче забили хозяева. Правда, первый из них – в свои ворота. На 12-й минуте Елисей Елисеев вывел гостей вперед. Ну а дальше липчане забивали исключительно в ворота соперника. По хет-трику оформили Фидан Низамутдинов (12-я, 22-я, 37-я) и Олег Кручинин (34-я, 40-я, 44-я), дубль в свой актив записал Денис Гуляйкин (27-я, 31-я), еще один мяч провел Глеб Подковыров (47-я). Итог встречи – 9:1 в пользу ЛКС. Таким образом, липчане повторили самый крупный счет в этом сезоне. В 1-м туре столичный КПРФ-2 на своей площадке также расправился с парнями из Городца (9:1).

Отметим, что перед началом встречи игрок ЛКС Исмаил Гибадуллин получил награду от Ассоциации мини-футбола России как "Лучший нападающий" высшей лиги сезона-2021/22, а пресс-атташе ЛКС Алексей Орешников был награждён дипломом за победу в номинации "Лучшая пресс-служба".

После вчерашнего игрового дня ЛКС и КПРФ-2 делят лидерство с семью очками. Далее идут якутская «Заря» и «Ростов» - у них по шесть баллов. При этом у «Зари» игра в запасе. В 4-м туре, 1 октября, ЛКС примет на своей площадке «Ростов».