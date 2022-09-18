Липецкий «Металлург» подтвердил статус одной из самых волевых команд второй лиги

22 сентября в 12-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют в Курске с «Авангардом». Фото со страницы ФК "Металлург" в VK.

Сегодня, 18 сентября, в матче 11-го тура второй лиги в группе 3 липецкий «Металлург» принимал на своем поле «Пересвет» из Домодедово. В очередной раз в этом розыгрыше «сталеварам» пришлось исправлять ситуацию по ходу неудачного складывавшейся игры. На 22-й минуте Иван Мельников вывел подмосковный клуб вперед. Но «сталеваром» не впервой подниматься с колен. На 52-й минуте Максим Гайдуков сравнял счет, а на 63-й полевую победу хозяевам принес Илья Глебов. Итог – 2:1 в пользу «Металлурга».

После сегодняшнего игрового дня лидерство в подгруппе 1 делят курский «Авангард» с брянским «Динамо» - у них по 27 очков. Далее следует дубль тульского «Арсенала» (20). У «Металлурга» 18 очков и пятое промежуточное место. Теперь 22 сентября в 12-м туре подопечные Сергея Первушина сыграют в Курске с «Авангардом».