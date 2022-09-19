За сутки в Липецкой области сгорели два автомобиля, гараж и жилой дом

Фото: ГУ МЧС по Липецкой области. Фото: Предоставлено "КП"

Ночью, 18 сентября, в селе Верхний Телелюй в Липецкой области загорелся шестиквартирный дом барачного типа. Пожар тушили два спасательных расчета. Также им помогали четыре человека из добровольной пожарной дружины. В огне полностью сгорела кровля, пострадали внутренняя отделка квартир и некоторые вещи. Половину дома удалось спасти от пламени.

В этот же день в селе Донской рудник на улице Интернациональной, 15 вспыхнул гараж. С огнем боролись три пожарно-спасательные части и два дружинника. Пожарным удалось предотвратить возгорание дома, но пострадали автомобиль «Хендай Грето» и надворная постройка.

В Липецке на улице Пестеля, 36А загорелась двухэтажная постройка. На месте работали пять пожарных отделений. Пострадали внутренняя отделка и поддержанные вещи.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Липецкой области, сразу несколько автомобилей сгорели в регионе за прошлые сутки. В Липецке загорелся «ВАЗ 2114», 2003 года выпуска. В результате уничтожен моторный отсек и частично салон автомобиля.

В совхозе Красная Дубрава горел автомобиль «ВАЗ 2107». В итоге пострадал только салон автомобиля.