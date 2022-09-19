В Липецкой области полицейские раскрыли кражи нескольких телефонов

Фото из архива "КП". Фото: Анастасия ЛИСОВА

29 марта в селе Чернаева в Липецкой области у женщины украли телефон, который стоит 7000 рублей. 43-летняя потерпевшая в компании друзей отдыхала у себя в квартире. Среди них был 41-летний безработный житель села. Когда женщина отвлеклась, он незаметно вытащил у нее из сумки мобильный. Украденный телефон мужчина позже подарил своему сыну.

Подозреваемого арестовали и возбудили уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». С максимальным сроком наказания – до двух лет лишения свободы. Телефон у него изъяли и вернули владелице.

Еще одна кража произошла в Липецке. 16 августа из сумки 66-летней уборщицы клининговой компании похитили два сотовых телефона и 500 рублей. Это произошло во время уборки помещения на площади Металлургов. Общая стоимость телефонов – 9300 рублей.

По данным пресс-службы УМВД России по Липецкой области, по подозрению в краже был задержан 44-летний ранее судимый работник подрядной организации. На мужчину завели уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет лишения свободы. Украденные вещи и деньги изъяли и вернули женщине.