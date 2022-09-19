На липецкой трассе легковушка слетела в кювет и перевернулась

18 сентября в Липецкой области на трассе Липецк - Данков легковушка «Рено» слетела в кювет. 32-летний водитель не справился с управлением, машина съехала с дороги и перевернулась. 32-летняя женщина, ехавшая на пассажирском сидении, попала в больницу с травмами. Автомобиль довольно сильно пострадал. У него помялась передняя часть и слетела крышка от капота. Причиной аварии могло стать несоответствие скорости конкретным условиям движения.

16 сентября в областном центре на улице Космонавтов 51-летний водитель ВАЗ-2110 наехал на стоящий ВАЗ-2113. Во второй машине находился 19-летний водитель и его две пассажирки 16 и 10 лет. Дети получили травмы и были доставлены в больницу. После оказания помощи их отпустили домой. Предварительная причина аварии – нарушение дистанции.