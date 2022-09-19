В Липецкой области 19-летний парень погиб под колесами автомобиля

17 сентября в Липецкой области трассе «Липецк – Чаплыгин» 63-летний водитель «Вольво» сбил пешехода. 19-летний молодой человек скончался на месте от полученных травм. По предварительным данным, причинами ДТП стали несоблюдение скорости конкретным условиям движения и нарушение правил перехода проезжей части.

Тем же вечером в Липецке на улице Московской 43-летний водитель «Фольксвагена» сбил мужчину. 42-летний пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм он скончался в больнице. По данным пресс-службы УМВД по Липецкой области, предварительная причина аварии – нарушения ПДД со стороны пешехода.