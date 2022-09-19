Житель Липецка во время пьянки забил до смерти собутыльника

Днем 14 сентября в Липецке 38-летний горожанин находился в квартире у своего знакомого. Мужчины выпивали, и вскоре поссорились. В ходе конфликта гость при свидетелях избил хозяина квартиры. В результате черепно-мозговой травмы 49-летний мужчина скончался. Подозреваемого взяли под стражу. На него завели уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». За убийство ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Липецкой области, мужчина, воспользовавшись правом не свидетельствовать против себя, своей вины не признал и от дачи показаний отказался. Он уже был судим за подобное преступление.