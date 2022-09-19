В Липецке пока не планируют массово включать отопление в многоэтажках

Фото из архива "КП". Фото: Анастасия ЛИСОВА

В Липецке в детских садах и школах еще на прошлой неделе начали подавать отопление. Сейчас практически во всех образовательных учреждениях тепло. В оставшихся вопрос решат в ближайшие дни.

Как сообщила глава Липецка Евгения Уваркина в своем телеграм-канале, в многоквартирных домах массовое подключение не проводится. На улице пока еще тепло. Но в некоторых многоэтажках холодно, и жители обращаются с жалобами. Такие заявления в индивидуальном порядке рассмотрят с энергетиками и управляющими компаниями.

Когда начнется отопительный сезон, тепло в жилые дома будет подаваться по графику. Также потребуется время для налаживания всех процессов и систем. Уже создается оперативный штаб, который будет работать весь отопительный сезон. Он будет рассматривать жалобы жителей.

По всем вопросам, связанным с отоплением и горячей водой можно задать в управляющую компанию или по телефону ЕДС 8 800 450 48 48.