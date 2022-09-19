В 50 домах Липецка не будет холодной воды 20 сентября

На некоторых улицах Липецка отключат воду 20 сентября Фото: Мария КАСЕНКОВА

В некоторых районах Липецка отключат холодную воду в этот вторник, 20 сентября. Ресурс ограничат с 10:00 до 20:00 из-за ремонтных работ. Так, краны пересохнут на проспекте Победы, 3, 5, 5а, 7, 7а, 11, 15, 17, 19, 19а, 21, 21в, 25, 27, 29, 47а, 51а, 51/2, 51/3; площади Победы, 3; улице Мичурина, 26, 26а, 28, 28а, 28б, 28в, 28г, 30, 32, 34, 36, 38, 38а, 42; Неделина, 30, 32, 41, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63; Киевской, 1; Депутатской, 80, 81, 83; переулке Верещагина, 10; переулке Вишневый, 1а; в частном секторе по улице Депутатская, переулку Вишневый, улице Чкалова, Воровского, Володарского, переулку Верхний, переулку Верещагина.

Воду подвезут к проспекту Победы, 7а. Как сообщили в пресс-службе «РВК-Липецк», после окончания работ, липчане могут заметить мутность воды. Задать вопросы и получить дополнительную информацию можно, позвонив по телефонам: *175, 236-175.