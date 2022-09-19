В Липецке пропал 20-летний парень

Предоставлено волонтерами. Фото: Предоставлено "КП"

В Липецке ищут 20-летнего парня. Как сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", Никита Инешин пропал 18 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы: рост 188 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые волосы и светло-зеленые глаза.

Молодой человек был одет в серую ветровку, черную толстовку с капюшоном, серые узкие джинсы, черную кепку и черные кроссовки. С собой у парня был серый рюкзак с надписью «Полюс».

Просьба ко всем, кто видел Никиту или знает, где он может находиться, позвонить по телефонам: 02 - полиция; 8-800-700-54-52 - волонтеры отряда "Лиза Алерт" или "112".