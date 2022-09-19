В Липецке за неделю стало в два раза меньше пожаров

В Липецке с 12 по 18 сентября произошло 9 пожаров Фото: Мария КАСЕНКОВА

В Липецке с 12 по 18 сентября произошло 9 пожаров, что в два раза меньше, чем на прошлой неделе. Не загорался мусор на открытых площадках. Однако в среду 14 сентября его пришлось дважды тушить в пустующем здании на улице Ильича.

Пожарные ликвидировали пожары в дачных домиках. В СНТ «Дачный-1» огонь охватил площадь в 12 кв. м., в «Металлурге-3» - 2 кв. м. В субботу 17 сентября загорелись складские помещения на 25 кв. м. на улице Пестеля.

Два раза происходили короткие замыкания. Небольшое возгорание случилось в квартире, а в воскресенье по той же причине загорелся автомобиль ВАЗ 2114 на улице Карла Маркса.

Как сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Липецка, с начала года и по 18 сентября в городе зафиксировали 661 пожар, что на 23 процента меньше, чем за аналогичный период 2021 года.

Напомним, что до 30 сентября на территории города и области действует особый противопожарный режим. Если кто-то из липчан заметил пожар, срочно звоните по телефонам «01», «101» и «112».