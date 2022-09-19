Липчане собрали около тонны мусора на соревнованиях «Чистые Игры»

В районе Тракторостроителей и парка Победы липчане собрали тонну мусора Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

В Липецке подвели итоги соревнований по уборке мусора «Чистые Игры», которые прошли на минувших выходных. В лесопарке микрорайона Тракторостроителей и в парке Победы школьники и студенты собрали 160 мешков отходов. Всего убрали около тонны мусора.

Горожане состязались в сборе и сортировке пластика, стекла, металла и смешанного мусора. Липчане получали баллы за каждый мешок, в зависимости от его наполнения. Победителям и призерам вручили дипломы, подарки и сувениры. После мероприятий все участников пригласили на пикник, где они познакомились и пообщались друг с другом.

Как сообщили в администрации города, собранные отходы отправились на досортировку. Часть мусора переработают и будут вторично использовать.