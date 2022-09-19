Липчанка Елена Коробкина выиграла Московский марафон и «Забег-683»

Елена Коробкина. Фото из телеграм-канала Спорт48.

17 сентября в Серпухове прошел забег, посвященный 683-й годовщине со дня основания города. Тысячи спортсменов-профессионалов и любителей преодолели символичную дистанцию в 6,83 км в честь годовщины Серпухова, а также 14-километровый маршрут для самых опытных. Победительницей «Забега-683» среди женщин на дистанции 14 км стала липецкая спортсменка Елена Коробкина с результатом 45 минут 50 секунд.

На следующий день, 18 сентября, в Москве состоялся главный и самый массовый забег страны. Марафонцы пробежались по набережным Москвы-реки, мимо стен Кремля, пересекли Крымский мост и увидели множество достопримечательностей столицы. В марафоне приняли участие десятки тысяч спортсменов и болельщиков. Триумфатором забега среди женщин на дистанции 10 км стала Елена Коробкина, показавшая результат 32 минут 6 секунд.